شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المقاصة يرفض استقالة عبد السلام ويتمسك بعقد الرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة نادي المقاصة بيانا رسميا يعلن رفضه استقالة اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة النادي، ويؤكد تمسكه باستمراره في منصبه على رأس المجلس.

ويؤكد مجلس إدارة المقاصة على العلاقة الطيبة التي تربطه بالمهندس أحمد عبد الخالق رئيس الشركة الراعية للنادي، ويتمسك بعقد الرعاية معه ولم يطلب مجلس المقاصة نهائيا فسخ عقد الرعاية.

أكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي المقاصة أن اللواء محمد عبد السلام تقدم باستقالته من رئاسة مجلس إدارة النادي، ولكن تم عقد جلسة عاجلة لمجلس الإدارة انتهت برفض الاستقالة بالإجماع.

وشدد اللواء بكري سليم، على أن اللواء محمد عبد السلام يعد قيمة وقامة كبيرة وصاحب أيادي بيضاء على نادي المقاصة وجزء من تاريخه، وهو ما يجعل من غير المقبول بأي حال قبول استقالته لتقدير النادي جهوده وخبراته الكبيرة.

وأوضح اللواء بكري سليم أن علاقة مجلس إدارة نادي المقاصة مع المهندس أحمد عبد الخالق الراعي الرسمي للنادي جيدة للغاية، ولم تشهد أي خلافات، مؤكدا أن مجلس الإدارة لم يطلب فسخ عقد الرعاية كما تردد، مضيفا أن المهندس أحمد عبد الخالق مستمر في أداء دوره كراعي رسمي للنادي وداعم قوي لفريق الكرة.

وطالب المدير التنفيذي لنادي المقاصة بعض وسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف لزعزعة استقرار نادي المقاصة وتعطيل مسيرة فريق الكرة.

ومن جانبه اكد النائب وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة واحد مؤسسي النادي ان اللواءمحمد عبدالسلام قيمة كبيرة وتاريخ مشرف وان مجلس الادارة رفض استقالته بالإجماع.

وأوضح هويدي أن المهندس أحمد عبد الخالق، الراعي الرسمي للنادي، ملتزم بتعاقده وتربطه علاقة طيبة مع جميع مسئولي المقاصة، ولم تطلب الإدارة فسخ تعاقده، خاصة أن التعاقد مع عبد الخالق تم تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة بالفيوم وتحت رعاية الوزارة، وأن العلاقات طيبة وملتزم بكل بنود العقد ولا يوجد أي خلافات كما يردد البعض لتعطيل مسيرة المقاصة، وقرر اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصة الاستقالة من منصبه رئيسا للنادي الفيومي، مع ترك المهام الإدارية للمهندس أحمد عبد الخالق، المشرف على الكرة وئيس الشركة الراعية للنادي.

من جانبه، أكد وليد هويدي، مدير الكرة بالمقاصة، أن مجلس الإدارة يرفض استقالة عبد السلام ويتمسك باستمراره في منصبه، ولو وصلت استقالة من عبد السلام فلن يتم النظر إليها، وسيتم رفضها والتمسك ببقائه في رئاسة النادي، باعتباره من الشخصيات التي ساهمت في صناعة اسم النادي الفيومي.

كما وجه هويدي الشكر إلى المهندس أحمد عبد الخالق، رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية لنادي المقاصة، على دعمه الكامل للنادي من خلال سداد كافة مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، وحرصه على تذليل كافة العقبات التي تواجه فريق الكرة على المستوى المادي والفني، وأن الشركة الراعية كان له دور كبير في استقرار نادي المقاصة، والعمل على عودته لمكانته الطبيعية.

وعاش نادي المقاصة ظروفا صعبة بعد قرار شركة المقاصة للأوراق المالية فسخ عقدها مع النادي ورفض الإنفاق عليه قبل التعاقد مع شركة راعية تتولى مهمة الإنفاق على فريق الكرة والإشراف على احتياجاته الفنية.

ونجح أحمد عبد الخالق في حل أزمات المستحقات المالية لفريق المقاصة بعد صرف المستحقات المتأخرة، بخلاف نجاح الإدارة في بيع مروان حمدي ورجب عمران إلى الزمالك وسيراميكا على الترتيب وتوفير سيولة مالية ساهمت في حل مشاكل الفريق الكروي المالية، للاعبين وجهاز فني.