7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 7 فبراير 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، تأجيل المباريات لإصابة حارسين آخر تقاليع الجبلاية، اتحاد الكرة يكتفى بإيقاف فرجانى ساسي مباراة واحدة بعد تقرير الحنفى ،الزمالك يعزز صدارته للدوري بثنائية ضد الاتحاد السكندري فى غياب الأهلي..فيديو.

الزمالك يعزز صدارته للدوري بثنائية ضد الاتحاد السكندري فى غياب الأهلي

استعاد الزمالك نغمة الانتصارات سريعا فى الدوري الممتاز بالفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز، أحرز هدفى الزمالك أحمد سيد زيزو بالدقيقة 60 من ركلة جزاء ويوسف أوباما بالدقيقة 76.

قوانين كورونا بالدورى.. تأجيل المباريات لإصابة حارسين آخر تقاليع الجبلاية

تعديلات شبه يومية يصدرها اتحاد الكرة، بشأن تأجيل المباريات بسبب فيروس كورونا المستجد وهو ما بات أمرا محيرا للأندية فى ظل عدم وجود بند واضح لحسم تأجيلات المباريات بسبب إصابات كورونا فى صفوف أى فريق ففى بداية الموسم الحالى أعلنت لجنة المسابقات السابقة برئاسة مازن مرزوق عدم تأجيل أى مباراة لأى فريق بالدورى إلا فى حالة ظهور 16 إصابة بالكورونا، قبل أن تأتى اللجنة الثلاثية الحالية وتقرر إلغاء هذا القرار على أن يتم تأجيلها فى حالة وجود 5 إصابات كورونا فى أى فريق.

عودة عضوية أحمد سليمان المشطوبة فى الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عودة عضوية أحمد سليمان، نائب رئيس نادي الزمالك السابق والمرشح على الرئاسة فى الانتخابات الأخيرة، بعد شطبها من قبل مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور.

اتحاد الكرة يكتفى بإيقاف فرجانى ساسي مباراة واحدة بعد تقرير الحنفى

أكد مصدر باتحاد الكرة إيقاف التونسى فرجانى ساسى لاعب الزمالك مباراة واحدة فقط بعد طرده فى لقاء غزل المحلة الأخير بالدورى، وقال المصدر إن محمد الحنفي حكم اللقاء ذكر فى تقريره أن اللاعب حصل على طرد للإنذار الثاني ولم يدون أن السبب ضرب بدون كرة أو التحام عنيف مع لاعب المحلة.

تعاون إعلامي مشترك بين الأهلي وبايرن ميونيخ.. فيديو

استقرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على إقامة مباراة السوبر المحلى بين الأهلى وطلائع الجيش عقب نهاية الموسم الجارى، أى بعد 30 سبتمبر المقبل، وهو الموعد الذى حددته اللجنة لانتهاء مسابقة الدورى هذا الموسم.