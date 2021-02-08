شكرا لقرائتكم خبر عن شيتوس يحفز لاعبى الأهلى قبل لقاء البايرن بذكريات محاضرة مباراة ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص وائل رياض لاعب النادى الأهلى السابق، على تحفيز لاعبى الأهلى قبل المواجهة المرتقبة الليلة أمام بايرن ميونخ بنصف نهائي مونديال الأندية، حيث نشر عبر حسابه على موقع فيس بوك ذكرياته من مباراة ريال مدريد الودية التي انتهت بفوز الأهلى بهدف نظيف.

وكتب وائل رياض تحت شعار محاضرة ريال مدريد، "٤-٨-٢٠٠١ ماتشنا مع ريال مدريد كنت قاعد مع حسام غالي في الأوضة بالمعسكر وكنا لسه راجعين من كأس العالم في الأرچنتين ، المهم سألته يا غالي يا تري جوزيه هيقول إيه في المحاضرة.. هل هيكلمنا عن مميزات كارلوس وفيجو وزيدان وراؤل وميكاللي وغيرهم.. ولا هيكون الكلام عبارة عن إيه ؟ أصل الطبيعي إننا حافظينهم وعارفينهم وبنلعب بيهم في (البلاي ستيشن ) المهم نزلنا المحاضرة وكانت كلها عبارة عن التشكيل اللي هيلعب و كلام تحفيزي معنوي بحت ومقالش حاجة عن الريال غير إن لو ريال مدريد كسبت ده عادي لكن لو إنتوا كسبتوا ده اللي مش عادي وهتعملوا تاريخ وقد كان".

وتابع،" التحليل ونقاط الضعف والقوة والكلام ده مش هينافس الكلام المعنوي والتحفيزي اللي لازم الجهاز الفني للأهلي يعمله، وبالتوفيق للأهلي ولاعبته تسطر تاريخ جديد".



وائل رياض على فيس بوك

من ناحية أخرى نشر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلى ، مؤخراً فيديو لاعبي الأهلي وهم يتبادلون تحدي اللغات مع لاعبي بايرن ميونخ والذي قامه بنشره الصفحة الرسمية للأهلي عبر حسابها على "تويتر" قبل مواجهة بايرن ميونيخ الألماني غدًا الإثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية على ملعب أحمد بن علي.

وكتب الجنوب أفريقي: "سننافس بقوة على أرض الملعب غدًا، لكن يمكننا أيضًا تعلم شيء من بعضنا البعض".

وحرص موسيماني وجهازه المعاون والشناوي، على التواجد في ملعب أحمد بن علي ظهر أمس الأحد؛ لتفقده في إطار البروتوكول المتبع في مونديال الأندية قبل المباريات.

والتقى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، هانز فيليك المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ في ملعب أحمد بن علي الذي يحتضن مواجهة الفريقين في الثامنة مساء غد بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتبادل المدير الفني للأهلي الحديث الودي مع نظيره مدرب بايرن ميونيخ وذلك قبل انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني للفريق الألماني.

يذكر أن موسيماني حضر المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الأحد داخل ملعب أحمد بن علي قبل أن يقوم بجولة تفقدية رفقة جهازه المعاون ومحمد الشناوي كابتن الفريق، وبعدها التقي المدير الفني لفريق البايرن.