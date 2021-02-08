شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: تعبت من التحكيم وهذه حقيقة عرض بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، الشكر للاعبيه رغم الخسارة أمام الزمالك بثنائية، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء، اليوم، الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري المصري.

قال حسام حسن، في تصريحات صحفية عقب المباراة إن الطرد الذى تعرض له لاعبه رزاق سيسيه فى بداية اللقاء أثر على سير المباراة، موضحًا أن الخطة التي أعدها تغيرت تماما لافتا إلى أن الزمالك فريق كبير ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين.

أكد العميد أن عمار حمدى قدم مباراة جيدة في المركز الذى لعب فيه لافتا إلى أنه لاعب مميز ويؤدى بشكل جيد في كل المراكز مشيرا إلى أن الأخطاء التي ارتكبها لاعبوه سهلت المباراة على الزمالك ولولا ذلك لأصبحت المباراة صعبة.

تابع العميد: "الاتحاد السكندري فريق كبير ويلعب على المكسب، بحب أن أحقق دائمًا نتيجة إيجابية، والفرقة الكبير لازم يكون فيها توازن دفاعي وهجومي وأى فرريق أقوم بتدريبه يحقق انتصارات وتعبت من التعلقيق على التحكيم".

وواصل: "أنا أول مرة أشوف فرقة بتلعب كل 48 ساعة حتى في أوروبا مفيش فرقة بتلعب كده والبروتوكول بتاع الكورونا بيأخذ 14 يوما إجازة أما لاعيب الكرة ياخد فترة إعداد قد إيه احنا لعبنا المقاصة باللاعيبة دي اللي كانت مصابة، اللاعيبة كانت محتاجة إعداد بدني لأن الفيروس بيهد الجسم!، بشكر لاعبتي لأن التيم اللي لاعب المقاصة كلهم كان عندهم كورونا".

أكمل:" عندنا 4 مباريات وأنا بحاول أجتهد، رغم ظروف المرض هدفي ان الفرقة تكون موجوده في مكان يليق بنادي الاتحاد مش على أنها تليق بحسام حسن أو جهازه ومحمد صبحي إضافة كبيرة وجاي من نادي كبير هو الزمالك هو مش بيلعب بالصدفة هو بيلعب بمجهودع وإمكانياته، وعماد السيد مسحته جات سلبية من يومين ".

وأردف :"اصابة كريم ممدوح جاله صليبي، التدعيم كان النواقص كانت قليلة، وكمان التدعيم صعب وانا عندي ثقة في اللاعيبة اللي موجودة، حتى لو احتاجت صفقة او اتنين ".

واختتم تصريحاته عن عرض بيراميدز:" انا ملتزم مع نادي الاتحاد حتى لو فيه عرض رسمي او حد كلمني من الفريق و انا عقدي مع الاتحاد لمدة موسم انا بتشرف بوجودي في الاتحاد".

استعاد الزمالك نغمة الانتصارات سريعا فى الدوري الممتاز بالفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز، أحرز هدفى الزمالك أحمد سيد زيزو بالدقيقة 60 من ركلة جزاء ويوسف أوباما بالدقيقة 76.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 26 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، لكن الأخير له مباراتين مؤجلتين نظرا لمشاركته فى كأس العالم للأندية بالوقت الحالي، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 11 في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وطارق حامد وإمام عاشور ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسيف الجزيرى.

بينما بدأ الاتحاد السكندري بتشكيل مكون من: محمد صبحى في حراسة المرمى ومروان عطية خالد الغندور وكريم الديب وعمار حمدى ونانا عبد الغنى والسيد سالم ورزاق سيسيه وروماريو ومحمد الصباحى.