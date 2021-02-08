شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة جلال: رمضان صبحي نصحني بالانضمام لـ بيراميدز بحثا عن الطموح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة جلال لاعب نادي بيراميدز، أن انتقاله للفريق السماوي كانت رغبته، مؤكدا أن رمضان صبحي كان يتحدث معه على ضرورة الانضمام للنادي بحثا عن الطموح، لافتا إلى أنه تلقى عرضا رسميا من النادي الأهلي في بداية الموسم الحالي، وعرضا آخر من الزمالك في يناير الماضي، ولكنه انتهى به الحال بالانضمام لبيراميدز.

وقال جلال، فى تصريحات تلفزيونية، إن إدارة بيراميدز لديها طموح كبير للمنافسة على الدوري والكأس وبطولة أفريقيا، وشرف لأي لاعب ينضم لبيراميدز، مشيرا إلى أن فريقه الجديد أصبح محط أنظار اللاعبين والجميع يرغب في الانضمام له، ولا يوجد لاعب في مصر يرفض بيراميدز.

وأضاف مدافع إنبي السابق، أن المنافسة على اللعب في بيراميدز في غاية الصعوبة، نظرا لوجود اكثر من لاعب مميز في مركز خط الدفاع مختتما أن مصطفى محمد من المقربين له ومنتظر منه.

وفي سياق متصل، حصل أسامة جلال على جائزة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وطلائع الجيش والتي انتهت بهدف دون مقابل سجله المهاجم دييجو رولان، وأوضح اللاعب أنه قدم مباراة جيدة وكذلك كل لاعبي الفريق الذين قدموا مباراة قوية رغم الظروف الصعبة التي يهز بها الفريق والغيابات المؤثرة في صفوف الفريق.

وشدد جلال على أن الفوز سيكون دافعا كبيرا لتقديم مستويات أفضل والعودة لمشوار الانتصارات، معبرا عن فخره الكبير باللعب في صفوف بيراميدز وأي لاعب يتمنى اللعب في صفوفه، وكان الانتقال إليه رغبته الأولى في الفترة الماضية.

وقرر الجهاز الفني العودة للتدريبات بداية من الثلاثاء، استعدادا لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، واستقر الجهاز على السفر في الواحدة ظهر الخميس المقبل بطائرة خاصة إلى أبيدجان لخوض المباراة المحدد لها 14 من فبراير الجاري في العاصمة الإيفوارية.