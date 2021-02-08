شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: الزمالك تخطى عقبة مهمة.. والجزيرى أحد مكاسب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن الفوز على الاتحاد السكندري اليوم بهدفين نظيفين هو فوز مهم فى مشوار البطولة التى يسعى النادى لحصد لقبها.

وأضاف قاسم، فى تصريحات نشرها الموقع الرسمى للزمالك، أن التونسى سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الجديد يعد أحد أهم المكاسب الفنية فى مباراة الاتحاد السكندرى، حيث دخل الأجواء سريعا مع الفريق، وسيكون إضافة قوية للزمالك ومعه مروان حمدي.

هذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 26 فى صدارة جدول الدورى الممتاز، بفارق 5 نقاط عن الاهلى صاحب المركز الثانى، لكن الأخير له مبارتان مؤجلتان، نظرا لمشاركته فى كأس العالم للأندية بالوقت الحالي، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 11 في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري.