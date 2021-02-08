شكرا لقرائتكم خبر عن دراجوسلاف: بايرن ميونيخ سيهزم الأهلي ويحصد لقب بطولة العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الألمانى دراجوسلاف، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، أن فريق بايرن ميونخ قوى ويستطيع تحقيق الفوز على الأهلي فى نصف نهائى كأس العالم للأندية فى المواجهة، المقرر لها مساء اليوم الإثنين، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال دراجوسلاف، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر فى قناة أون سبورت، إن فريق بايرن ميونخ يستطيع تحقيق اللقب العالمى.

وأشار دراجو سلاف إلى أنه يعلم أن فريق بايرن ميونيخ يحترم الأهلي كثيرا، وسيلعبون بمنتهى الجدية أمام الفريق الأحمر، قائلا: "لابد من الجاهزية باللعب الهجومي ولا بد من احترام الأهلي للفوز بهذه المباراة"، مشيرا إلى أن فريق البايرن يستطيع الضغط على منافسيه طوال الـ90 دقيقة.