شكرا لقرائتكم خبر عن دراجوسلاف: بايرن ميونيخ سيهزم الأهلي ويحصد لقب بطولة العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرى الألمانى دراجوسلاف، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، أن فريق بايرن ميونخ قوى ويستطيع تحقيق الفوز على الأهلي فى نصف نهائى كأس العالم للأندية فى المواجهة، المقرر لها مساء اليوم الإثنين، بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقال دراجوسلاف، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر فى قناة أون سبورت، إن فريق بايرن ميونخ يستطيع تحقيق اللقب العالمى.
وأشار دراجو سلاف إلى أنه يعلم أن فريق بايرن ميونيخ يحترم الأهلي كثيرا، وسيلعبون بمنتهى الجدية أمام الفريق الأحمر، قائلا: "لابد من الجاهزية باللعب الهجومي ولا بد من احترام الأهلي للفوز بهذه المباراة"، مشيرا إلى أن فريق البايرن يستطيع الضغط على منافسيه طوال الـ90 دقيقة.
ويخطط بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لاستغلال الكرات الثابتة والعرضيات التي يتحصل عليها فريقه في مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في المباراة التي ستجمعهما اليوم الإثنين على ملعب أحمد بن علي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.
ويرغب موسيماني في تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية من أجل تطبيقها في مباراة البايرن كما كان يفعلها لاعبوه من قبل، والتي طبقها في مباراة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر ومباراة الاتحاد السكندري بالدوري ونهائي دوري أبطال أفريقيا في تمركز اللاعبين وتحديد لاعب معين لاستقبال العرضيات، على أن يقوم باقي اللاعبين بالتمويه حوله لمنعه من الرقابة من قبل لاعبي الفريق المنافس.
وتفقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، ملعب أحمد بن علي الذي يحتضن مباراة بايرن ميونيخ المقرر لها الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وحرص موسيماني وجهازه المعاون والشناوي، على التواجد في ملعب أحمد بن علي، ظهر الأحد؛ لتفقده في إطار البروتوكول المتبع في مونديال الأندية قبل المباريات.