شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا لمحمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت المسحة التي خضع لها محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي سلبيتها، بعد إجرائه لمسحة أمس السبت، وكشف إبراهيم فايق في تصريحات لقناة أون تايم سبورت سلبية المسحة، وسيحضر مباراة بايرن ميونخ غدا.

يستعد النادى الأهلى بطل أفريقيا لمواجهة بايرن ميونخ بطل أوروبا فى الثامنة مساء الاثنين، فى إطار نصف نهائى مونديال الأندية الذى تستضيفه الدوحة حتى يوم 11 فبراير الجاري.

ونجح الأهلى فى الفوز على الدحيل القطرى بهدف نظيف الخميس، ليتأهل إلى نصف نهائى البطولة، فيما يشارك بايرن ميونخ من الدور نصف النهائى مباشرة، بعد أن وصل الدوحة "السبت" وخاض مرانا وحيدا.

وتنتظر جماهير الأهلى المباراة بفارغ الصبر لمشاهدة المارد الأحمر أمام الفريق البافارى فى نصف النهائى، التى يخوضها الأهلى للمرة الثالثة فى تاريخه، حيث سبق للأحمر اللعب مرتين من قبل فى عام 2006، وعام 2012.

وبغض النظر عن نتيجة الأهلى فى المباراة فإن الأهلى ضمن 4 مكاسب نستعرضها فى التقرير التالى:

شهرة عالمية

سيحصد الأهلى شهرة عالمية من مباراة بايرن ميونخ، وذلك من خلال ما يدونه مواقع بطل أوروبا المختلفة على جميع المنصات لمواقع التواصل الاجتماعى "تويتر، فيسبوك، إنستجرام”، عن المارد الأحمر فى أفريقيا والتى بالفعل لقت صداها خلال المجتمع الرياضى الأوروبى، فقد أشارت ودونت صحيفة بيلد الألمانية إلى موقعة الأهلى المرتقبة مع البافاري.

فوائد مالية

وضمن النادى الأهلى الحصول على مكافأة مالية قدرها 2 مليون دولار على الأقل بعد تأهله لنصف نهائى كأس العالم للأندية، وهى قيمة مكافأة صاحب المركز الرابع بالبطولة وهو أقل مركز قد يحصل عليه الفريق الأحمر حال خسارته أمام بايرن ميونخ والخسارة فى مباراة تحديد المركز الثالث.

فنيا

سيواجه لاعبو النادى الأهلى لاعبين من الطراز العالمى مما قد يرفع مستواهم بالفترة المقبلة خلال مواجهات المارد الاحمر المختلفة، ولا تنسى أن هؤلاء اللاعبون معظمهم فاز بدورى أبطال أفريقيا وتواجدوا بكأس العالم للأندية للمرة الأولى فى حياتهم، مما سيضيف لهم الخبرة واكتساب شخصية البطل فيما بعد.

تسويق اللاعبين

ستكون مواجهة بايرن ميونخ فرصة كبرى لنجوم النادى الأهلي لتسويق أنفسهم والإعلان عن قدراتهم أمام أحد أفضل أندية أوروبا الذى يتابعه معظم الجماهير والأندية، فقد تكون المباراة فرصة لأحد اللاعبين لجلب أحد العروض الأوروبية.