شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة محمد عبد السلام من رئاسة نادي المقاصة.. وهويدي: نتمسك باستمراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصة الاستقالة من منصبه رئيسا للنادي الفيومي، مع ترك المهام الإدارية للمهندس أحمد عبد الخالق، المشرف على الكرة ورئيس الشركة الراعية للنادي.

وجاءت استقالة عبد السلام بسبب عدم وجود دور له داخل النادي، باعتبار أن المسئولية انتقلت إلى المهندس أحمد عبد الخالق.

وعاش نادي المقاصة ظروفا صعبة بعد قرار شركة المقاصة للأوراق المالية فسخ عقدها مع النادي ورفض الإنفاق عليه قبل التعاقد مع شركة راعية تتولى مهمة الإنفاق على فريق الكرة والإشراف على احتاجاته الفنية.

ونجح أحمد عبد الخالق في حل أزمات المستحقات المالية لفريق المقاصة بعد صرف المستحقات المتأخرة، بخلاف نجاح الإدارة في بيع مروان حمدي ورجب عمران إلى الزمالك وسيراميكا على الترتيب وتوفير سيولة مالية ساهمت في حل مشاكل الفريق الكروي المالية، للاعبين وجهاز فني.

من جانبه، أكد وليد هويدي، مدير الكرة بالمقاصة، أنه لا يعلم شيئا رسميا عن استقالة اللواء محمد عبد السلام، مؤكدا أنه لن يتم قبولها، وسيتم رفضها والتمسك ببقائه في رئاسة النادي، باعتباره من الشخصيات التي ساهمت في صناعة اسم النادي الفيومي.