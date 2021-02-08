شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يناقش مع رئيس اتحاد الرجبي آخر الاستعدادات للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي، للاطمئنان على آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باستضافة مصر للبطولة العربية للرجبي للرجال والسيدات.

وأكد وزير الرياضة سعادته لاستضافة مصر البطولة العربية السادسة للرجال، والبطولة العربية الأولى للسيدات بمشاركة 8 فرق عربية، متمنيا انتشار رياضة الرجبي في مصر، حيث بدأت تلاقي رواجا لدى عدد من الأندية، وبدأت تشكيل فرق للمشاركة تحت إشراف الاتحاد المصري للرجبي، ليتمكنوا من المشاركة مع منتخب مصر.

وناقش الوزير آخر الاستعدادات لاستضافة البطولة علي أرض مصر، مرحبا بجميع الضيوف العرب في بلدهم الثاني مصر، مشددا على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتابعة لحماية المشاركين من فيروس كورونا.

ويشارك في البطولة ثمانية منتخبات عربية، هي: مصر، الإمارات، العراق، سوريا، فلسطين، السودان، ليبيا، ولبنان، ومن المقرر أن تقام يومي 12 و 13 فبراير 2021 بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية.

يشارك في البطولة العربية السادسة للرجال كل من: مصر، الإمارات، العراق، سوريا، فلسطين، السودان، ليبيا، لبنان، أما البطولة العربية الأولى للسيدات تشارك فيها مصر، سوريا، الإمارات، لبنان.

من ناحية أخرى زار رئيس الاتحاد العربى للرجبى اللجنة الأولمبية، فى حضور المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، وحضر الزيارة حسام صاحب رئيس الاتحاد المصرى للرجبى، وقام رئيس الاتحادين العربى والاآسيوى للرجبى بتفقد مقر اللجنة الأولمبية المصرية وزيارة المتحف الأولمبى.