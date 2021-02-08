شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب تأجيل مباراة حرس الحدود فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مدحت عبد الهادي مدرب نادي الزمالك عن تجهيز ناديه لطلب لتأجيل مباراة فريقه أمام حرس الحدود المقرر لها يوم 20 فبراير من الشهر الجاري، بسبب ضغط المباريات.

وأكد مدحت عبد الهادي، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت ويقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، أن الزمالك سيخوض مباراة يوم 12 مولودية وهران بطل الجزائر ثم الإسماعيلي يوم 17 و حرس الحدود يوم 20، ثم السفر في نفس اليوم لخوض مباراة يوم 23 أمام نادي تونجيث بطل السنغال، وهذا يسبب إرهاق كبير للاعبين.

وأكد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن الفوز على الاتحاد السكندري اليوم بهدفين نظيفين هو فوز مهم فى مشوار البطولة التى يسعى النادى لحصد لقبها.

وأضاف قاسم، فى تصريحات نشرها الموقع الرسمى للزمالك، أن التونسى سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الجديد يعد أحد أهم المكاسب الفنية فى مباراة الاتحاد السكندرى، حيث دخل الأجواء سريعا مع الفريق، وسيكون إضافة قوية للزمالك ومعه مروان حمدي.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 26 فى صدارة جدول الدورى الممتاز، بفارق 5 نقاط عن الاهلي صاحب المركز الثانى، لكن الأخير له مبارتان مؤجلتان، نظرا لمشاركته فى كأس العالم للأندية بالوقت الحالي، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 11 في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري.