شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مستواه المميز أمام الزمالك.. أحمد حسن يتغزل فى عمار حمدى: لاعب يتمناه أى مدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إشادة وثناء كبير نالها عمار حمدى لاعب نادى الاتحاد السكندرى، على أداءه بمباراة الزمالك والاتحاد، وذلك رغم هزيمة فريقه بثنائية نظيفة، إلا أنه فاجأ الجميع بلعب المباراة بمستوى مميز بالمركز الدفاعى، وساهم بصورة كبيرة في إفساد هجمات الزمالك على الناحية اليسرى، كما قام بهجمات خطيرة بالإضافة إلى إنقاذ هدف من على خط المرمى في الشوط الأول من المباراة.

كل ذلك دفع أحمد حسن عميد لاعبى العالم، للإشادة به، وكتب عبر حسابه على موقع تويتر: " عمار حمدي لاعب مميز و يتمتع بمرونة تكتكية علي أعلي مستوي و يتمناه أي مدرب، واعتقد أنه سيكون له شأن كبير في المستقبل إن شاء الله".



احمد حسن على تويتر

وكان محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى، كشف عن مخطط ناديه لتمديد إعارة الثنائى رزاق سيسيه وعمار حمدى من قطبى الكرة المصرية، قائلا: فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير فى وقت سابق، قبل مباراة الزمالك والاتحاد، عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الفوز على فريق المقاصة جاء فى وقته تماماً بعد معاناة كبيرة مع فيروس كورونا لعناصر كثيرة بالفريق، وقررنا صرف نسبة 2.5% من مستحقات اللاعبين المجمدة حتى يتمكنوا من تسيير أمور حياتهم، لكن تظل المستحقات مجمدة بنسبة 12.5% من إجمالى عقودهم طبقاً للقرار عقب الخسارة من الجونة".

وأكمل رئيس الاتحاد السكندرى: "أعتقد الزمالك لن يوافق على تمديد إعارة رزاق سيسيه للاتحاد مجدداً بعد ظهوره بمستوى متميز للغاية، وكل الاحترام للجنة الحالية للزمالك أو السابقة دائماً يقفوا معنا ويتعاونوا معنا فى الصفقات ويتبقى لرزاق سيسيه موسم معنا، وبالتأكيد أسعى لتمديد الإعارة فى أقرب فرصة".

وتابع "عمار حمدى إعارته للاتحاد موسمين وأسعى لتفعيل عقد السنة الأخرى فى عقده حتى يبقى معنا فهو لاعب مميز ومازال الدروى طويل لحسم الصفقات".