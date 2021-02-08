شكرا لقرائتكم خبر عن "الشباب والرياضة" تطلق أكبر حملة توعية ضد الختان بمشروع "المساحات الآمنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للتدريب) أكبر حملة توعية لمناهضة ختان الإناث ضمن مشروع المساحات الآمنة للوافدات، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بمحافظات الشرقية (العاشر من رمضان) والقليوبية (العبور) والجيزة (أرض اللواء والشيخ زايد).

وتستمر الوزارة في تنفيذ فعاليات الحملة حتى نهاية فبراير الجارى، نظرا لنجاح حملة التوعية وإقبال عدد كبير من الفتيات والسيدات على حضور الندوات التي ينفذها مشروع المساحات الآمنة.

وجدير بالذكر، أن مشروع المساحات الآمنة يهدف إلى توفير مساحة آمنة للسيدات للحصول على الدعم المعنوي والاجتماعي، علاوة على توفير المعلومات واكتساب المهارات المتعلقة بالمرأة والطفل والصحة الإنجابية والخدمات المتاحة للوافدات السوريات والمصريات وبعض من الجنسيات الأخرى من دول السودان والصومال وإرتريا، علاوة على إثيوبيا واليمن وليبيا.