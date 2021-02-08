شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: الـVAR وأحداث تحكيمية مثيرة للجدل فى لقاء الزمالك والاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخبير التحكيمي رؤية تحليلة للحالات التحكيمية التى شهدتها مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، والتي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي.

وجاء التحليل التحكيمي كالتالي:

الزمالك * الاتحاد

المسابقة : الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري

الملعب : استاد القاهرة

نتيجة المباراة : هدفان دون رد لصالح الزمالك

حكم المباراة : إبراهيم نور الدين

المساعد الأول : هانى خيرى

المساعد الثاني : مصطفى عطية

الحكم الرابع : هشام الفلال

حكام الـVAR : محمد أبو خاطر، حمادة القلاوى

ميزان التقييم لطاقم الحكام :

حكم المباراة : إبراهيم نور الدين

القرارت الفنية والسيطرة على المباراة : فى مباراة من المباريات الصعبة تحكيميا نتيجة التدخلات غير المقبولة من تقنية الـ VAR فى بعض الحالات التحكيمية التقديرية والتى كان يجب تركها لحكم الميدان، تدخل الـ VAR فى هذه الحالات تدخل غير مقبول شكلا وموضوعا، وجاءت حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 25 الكرة مشتركة بين مهاجم الاتحاد رزاق سيسيه ومدافع الزمالك طارق حامد لم ينجح سيسيه فى لعب الكرة، ومن ثم ارتكب مخالفة وهى الدهس على الساق باستخدام قوة زائدة، الحكم يشير باستمرار اللعب لعدم الوصول إلى التفاصيل الدقيقة للمخالفة، ومن ثم يقوم الـVAR باستدعائه ليعود الحكم بقرار طرد رزاق سيسيه والقرار صحيح.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 48 يحتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة على حارس مرمى الاتحاد نتيجة مسك الكرة باليد، بعدما تم تشتيتها من زميله، الحكم يحتسب ركلة حرة غير مباشرة، وكان يجب على الحكم السماح باستمرار اللعب نتيجة عدم وجود تعمد من اللاعب المدافع بإرجاع الكرة إلى حارس مرماه

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 58 يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح الزمالك نتيجة العرقلة الواضحة من مدافع الاتحاد دانيال ضد لاعب الزمالك سيف الدين الجزيرى والقرار صحيح باحتساب المخالفة.

الحالة الرابعة: فى الدقيقة 65 الكرة تسدد تجاه مرمى الإتحاد وتصطدم بيد مدافع الإتحاد والتى كانت فى وضع طبيعى الحكم يشير باستمرار اللعب والقرار صحيح ولكن يتم استدعاؤه من الـVAR ويذهب الحكم لمشاهدة الحالة ثم يعود بقرار استمرار اللعب لعدم وجود المخالفة، والسؤال هنا لماذا تم استدعاء الحكم من قبل الـVAR بالرغم من عدم وجود لقطة واضحة تبين صحة ركلة جزاء من عدمها.

عنصر اللياقة البدنية والتمركز : لياقة بدنية ممتازة واستخدام مثالى لعنصرى السرعة والسرعة القصوى فى حالات الهجوم المعاكس والحكم دائما قريب من كل المخالفات

تطبيق عنصر إتاحة الفرصة: استخدم نور الدين عنصر إتاحة الفرصة فى الدقائق 34, 78 بشكل مثالى.

العقوبات الانضباطية: أنذر إبراهيم نور الدين السيد سالم لاعب الاتحاد نتيجة للتهور فى الدقيقة 19 وفى الدقيقة 41 ينذر شيكابالا لتعطيل الهجوم الواعد وإنذار مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك للاعتراض على القرار.

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : فى الدقيقة 14 فى الشوط الأول قرار باستمرار اللعب لعدم وجود مخالفة التسلل والقرار صحيح نتيجة التمركز الجيد والتركيز واليقظة، وأشار على حالة تسلل فى الدقيقة 78 بتقدير صحيح.

المساعد الثانى : أشار على حالة تسلل فى الدقيقة 11 بتقدير صحيح وتمركز ويقظة وتحركات جانبية واعية.

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون.

حكام الـVAR: تدخل صحيح فى حالة طرد رزاق سيسيه وفى الدقيقة 65 تدخل غير مقبول فى قرار ركلة الجزاء الوهمية نتيجة عدم وجود المخالفة وعدم تقديم لقطة واضحة لحكم المباراة.

غرد الزمالك منفردا فى صدارة الدوري المصري بالفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز، أحرز هدفى الزمالك أحمد سيد زيزو بالدقيقة 60 من ركلة جزاء ويوسف أوباما بالدقيقة 76.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 26 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، لكن الأخير له مباراتين مؤجلتين نظرا لمشاركته فى كأس العالم للأندية بالوقت الحالي، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 11 في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري.