شكرا لقرائتكم خبر عن الشوالي عن "القاضية ممكن" أمام البايرن: مصر تتألق مع أصحاب الفوارق الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المعلق الشهير عصام الشوالي عن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الألماني، اليوم الإثنين، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وعن تعليقه لو فاز الأهلي على البايرن في مباراة الغد، قال في تصريحات لبرنامج "الأهلي في المونديال" على قناة الأهلي: "القاضية ممكن توفيق من عند الله وارضاء والدين وأشهر الإفيهات التي أقولها تأتي صدفة، ولم أفهمها إلا بعد مشاهدتها في السوشيال ميديا، وأنا أعيش المباراة بكامل جوارحي.

وتابع الشوالى، القاضية في وقت قاتل وبطولة تاسعة لها معزة خاصة لجماهير الأهلي بعد غياب سنوات، وهكذا يكتب التاريخ، بالنسبة للمعلق مثل اللاعب أو الجمهور، وشوفت الكورة مليانة كما تقولوا في مصر، وقتها أفشة طلع رجله وكان مقابل للزاوية، وحسيت انها الحاسمة، لذلك طلعت من فمي القاضية ممكن وحققت حلم الملايين".

وعن إمكانية تحقيق القاضية ممكن في مباراة الأهلي وبايرن ميونخ: "نحب نقول من جانب تاريخي وواقعي أن 90 دقيقة هي حقيقة الميدان والأندية المصرية والمنتخبات تألقت كثيرا في المنافسات الدولية التي بها الفوارق كبيرة للأوروبية مثل مباراة مصر والبرازيل في كأس العالم للقارات وعلى إيطاليا في البطولة ذاتها، وفوز الزمالك على وست هام وفوز الأهلي على البايرن 2/1 وهناك هدف تاريخي لمحمود الخطيب وكذلك أمام بايرن مونشجلادباخ وبنفيكا وريال مدريد".