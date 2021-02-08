شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم 7 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم 7 فبراير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها تعاون إعلامي مشترك بين الأهلي وبايرن ميونيخ.. فيديو، موسيماني وجهاز الأهلى يتفقدون استاد أحمد بن على قبل مباراة البايرن.. صور.

موسيماني وجهاز الأهلى يتفقدون استاد أحمد بن على قبل مباراة البايرن.. صور

أجرى الجهاز الفني للنادي الأهلى، بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، جولة تفقدية داخل ملعب أحمد بن على الذى يستقبل مباراة المارد الأحمر مع بايرن ميونيخ فى نصف نهائى كأس العالم للأندية بقطر، ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلى على "تويتر" صور من تفقد الجهاز الفني لملعب استاد أحمد بن على وعلق قائلا، "الجهاز الفني يتفقد ملعب المباراة".

تعاون إعلامي مشترك بين الأهلي وبايرن ميونيخ.. فيديو

حرصت إدارة الإعلام بالنادي الأهلي، من خلال فريق عمل السوشيال ميديا، على التعاون المشترك ‏مع نادي بايرن ميونيخ الألماني، وذلك على هامش بطولة كأس العالم للأندية، المقامة ‏حاليا وتستمر منافساتها حتى 11 فبراير الجاري.‏

ماتش الاهلي والبايرن .. الأحمر يختتم استعداداته بمشاركة جميع اللاعبين

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم استعداداته لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية ، وخاض الفريق مرانًا قويًّا اليوم بمشاركة جميع اللاعبين على ملعب جامعة قطر، استعدادًا لمواجهة بطل دوري أبطال أوروبا.

شاهد.. موسيماني مع مدرب بايرن ميونيخ قبل مواجهة الغد فى المونديال

شارك الحساب الرسمي للنادي الأهلي فيديو للقاء مديره الفني بيتسو موسيمانى مع هانس ديتر فليك المدير الفني لبايرن ميونخ للمرة الأولي قبل المباراة الحاسمة غدا فى نصف نهائى كأس العالم للأندية المقام حاليا في قطر، وعلق الحساب علي الفيديو قائلا: "أول لقاء". رسالة من جيلبرتو للاعبي الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ في مونديال الأندية.. فيديو