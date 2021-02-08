شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الدين الجزيري: انضممت للزمالك لحصد البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن سعادته بترحيب جماهير الزمالك به خلال الأيام الماضية، عقب انضمامه للفريق قادما من المقاولون العرب.

وأضاف الجزيري بعد مباراة الاتحاد السكندري التي شارك بها اليوم لأول مرة مع الفريق، أنه يحمد الله على المكسب، مشددا على أنه جاء للزمالك من أجل الفوز بالبطولات وليس خوض المباريات فقط.

وغرد الزمالك منفردا فى صدارة الدوري المصري بالفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز، أحرز هدفى الزمالك أحمد سيد زيزو بالدقيقة 60 من ركلة جزاء، ويوسف أوباما بالدقيقة 76.