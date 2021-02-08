شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الدين الجزيري: انضممت للزمالك لحصد البطولات والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الجزيري بعد مباراة الاتحاد السكندري التي شارك بها اليوم لأول مرة مع الفريق، أنه يحمد الله على المكسب، مشددا على أنه جاء للزمالك من أجل الفوز بالبطولات وليس خوض المباريات فقط.
بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 26 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، لكن الأخير له مباراتين مؤجلتين، نظرا لمشاركته فى كأس العالم للأندية بالوقت الحالي، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 11 في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري.
بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وطارق حامد وإمام عاشور ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسيف الجزيرى.
بينما بدأ الاتحاد السكندري بتشكيل مكون من: محمد صبحي في حراسة المرمى ومروان عطية خالد الغندور وكريم الديب وعمار حمدى ونانا عبد الغنى والسيد سالم ورزاق سيسيه وروماريو ومحمد الصباحى.