شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: لا مجاملات فى قطاع الناشئين بالزمالك.. و"السكاكين" توجه للناجح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق طارق يحيى، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، على التقارير الصحفية التي أشارت إلى وجود غضب في قطاعات الناشئين من أولياء الأمور نتيجة عدم قيد بعض اللاعبين الصغار في القطاع.

وأوضح يحيي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي عبر فضائية الزمالك، الأحد، أنه لم يكن مسئولا في القطاع وقت فترات القيد التي لاقت غضبا من أولياء الأمور، موضحا أن ما تقدم به الآباء والأمهات من شكاوى، هي مجرد وجهات نظر شخصية من آباء تجاه أبنائهم.

وتابع يحيى: "إحنا حاربنا المجاملات وقللنا من وجودها، أينعم ما زالت هناك مجاملات موجودة، لكننا نسعى للتخلص منها.. والفترة الأخيرة هي الأنجح في قطاع الناشئين بالزمالك، نتيجة جهد وإخلاص العاملين والقائمين على هذا القطاع، ومن الطبيعي أن نجد سكاكين تحارب الناجح".

وطالب يحيى بتسليط الضوء على قطاعات الناشئين والاهتمام بهم وإذاعة مبارياتهم حتى يعطى ذلك دفعة قوية للمواهب.

وقالت تقارير إعلامية، إن الأيام القليلة الماضية شهدت حالة من الغضب الشديد تجاه فاروق جعفر وطارق يحيي وغانم سلطان بصفتهم المسئولين عن القطاع وعدد كبير من الإداريين، خاصة في ظل ما يتردد بأن الكابتن فاروق جعفر رئيس اللجنة الفنية بالنادي يتحدث دائما باسم رئيس اللجنة الثلاثية، وفي ظل ما يشاع حول المخالفات المتورط فيها كلا من الكابتن طارق يحيي والكابتن غانم سلطان.

في سياق متصل، تناسى الزمالك أحزانه سريعا ولملم جراحه بعد السقوط المدوي أمام المحلة في الجولة الماضية، ونجح في تحقيق فوز كبير ومثير على الاتحاد السكندري، ليبتعد في صدارة الدوري ويعزز موقعه في الصدارة مستفيدا من غياب الأهلي وانشغاله بمونديال الأندية.

وأعتمد البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لنادى الزمالك التشكيل الأساسى للفريق والذى سيخوض مواجهة الاتحاد السكندرى، فى الجولة 12 بالدورى المصرى الممتاز، ويقود سيف الدين الجزيرى هجوم نادى الزمالك فى ظهوره الأول بعد الانضمام للفارس الأبيض، إلى جانب الثنائى شيكابالا، وأحمد سيد زيزو، بينما يدخل عبد الله جمعة بديلًا لأحمد فتوح الغائب عن القائمة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: أبو جبل، والدفاع: عبد الله جمعة، محمود الونش، محمود علاء، حازم إمام، والوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أوباما، والهجوم: شيكا، زيزو، الجزيرى.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي: محمد صبحى، ومروان عطية خالد الغندور وكريم الديب وعمار حمدى ونانا عبد الغنى والسيد سالم وسيسيه وروماريو ومحمد الصباحى.