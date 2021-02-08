شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف إصابة عبد الله جمعة بشد فى العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد أسامة طبيب نادي الزمالك في تصريحات لموقع الزمالك أن إصابة عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق خلال مباراة الاتحاد السكندري عبارة عن شد خفيف في العضلة الخلفية، ولذلك قرر الجهاز الفني إراحته".

استعاد الزمالك نغمة الانتصارات سريعا فى الدوري الممتاز بالفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز، أحرز هدفى الزمالك أحمد سيد زيزو بالدقيقة 60 من ركلة جزاء ويوسف أوباما بالدقيقة 76.

شهدت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مغادرة عبدالله جمعه للقاء في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء ويشارك بدلاً منه محمد عبد السلام.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 26 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، لكن الأخير له مباراتين مؤجلتين نظرا لمشاركته فى كأس العالم للأندية بالوقت الحالي، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 11 في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وطارق حامد وإمام عاشور ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسيف الجزيرى.