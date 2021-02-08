أحمد حمدي: تأخرت في الرحيل عن الأهلي.. وحلمي التواجد في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي، أن خطوة رحيله عن النادي الأهلي تأخرت بعض الوقت، لكنه كان سنه صغير ويحاول الحصول على فرصة مع العديد من المدربين الذين تولوا تدريب الفريق.

وقال حمدي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" رحيلي عن الأهلي خطوة تأخرت بعض الوقت، ولدي حلم منذ عمر العاشرة بالاحتراف في أوروبا".

وأضاف:" تحدثت مع مارتن يول بسبب عدم مشاركتي وفي فترة تواجد حسام البدري لم أشارك أيضا لذلك قررت الخروج للحصول على فرصة".

وأوضح، أنه في وقت سابق تلقى عرضا من أودينيزي الإيطالي لكنه يكتمل بسبب الخلافات المالية.

وأشار حمدي إلى أنه يسعى للاستفادة من تعليمات تيري هنري مديري الفني في فريق مونتريال الكندي، مؤكدًا أن حلمه اللعب في الدوري الإسباني مع فريق برشلونة.

وأتم:" سأظل منتمي للأهلي حتى الموت، وكل ما وصلت له بسبب لعبي مع القلعة الحمراء لذلك دائما الأولوية للنادي الأهلي".