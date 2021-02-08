مدافع الدحيل يكشف حقيقة العروض المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أحمد ياسر المحمدي مدافع فريق الدحيل القطري، أنه تلقى عروضًا من مصر في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه سيوافق على الرحيل للدوري المصري إذا سمح له النادي بالانتقال.

وأضاف المدافع صاحب الأصول المصرية عبر شاشة "النهار" في ساعة مبكرة من اليوم الإثنين :"أي لاعب يتمنى الانتقال للدوري المصري، النادي لو سمح لي بالرحيل سأرحل بالفعل خاصة أنني تلقيت عروضًا خارجية من أوروبا وآسيا ومصر".

وتحدث المحمدي عن مباراة الأهلي والدحيل، قائلاً :"لو بدأنا مباراة الأهلي بنفس أداء الشوط الثاني النتيجة كانت ستختلف".

وتابع :"الثلاثي حمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر هم الأبرز وتحملوا الفريق أمامنا".

وتطرق مدافع الدحيل بالحديث عن والتر بواليا، قائلاً :"والتر بواليا مهاجم قوي مهاجم يتعب المدافعين لاعيب بدنيًا قوي".

وأنهى :"المعز علي من المستحيل أن يخطأ في الأهلي، تصريحات اللاعب تم فهمها بشكل خاطئ".

وكان أحمد ياسر المحمدي شارك في مباراة الأهلي الأخيرة مع الدحيل في لقاء حسمه بطل أفريقيا بهدف دون رد.

جدير بالذكر أن الدحيل أنهى بطولة كأس العالم للأندية في المركز الخامس عقب الفوز على فريق أولسان هونداي الكوري الجنوبي بنتيجة (3-1).