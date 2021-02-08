لتفتح كٌتب التاريخ صفحاتها.. الأهلي يتحدى بايرن ميونخ نحو نهائي المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

سيكون النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، على موعد مع التاريخ حين يواجه بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا، على ملعب ستاد أحمد بن على، في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام في قطر.

وتأهل الأهلي لنصف النهائي بعد الفوز على حساب الدحيل القطري، ممثل الدولة المنظمة، بهدف نظيف، سجله حسين الشحات، ليضرب موعدا هو الأول في التاريخ للنادي الأهلي أمام فريق أوروبي، في مباراة رسمية.

الخطوة القادمة

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام تيجريس أونال المكسيكي بطل كونكاكاف في المباراة النهائية، فيما يلعب الخاسر أمام بالميراس البرازيلي بطل كوبا ليبرتادورس في مباراة تحديد المركز الثالث، حيث تقام المباراتين يوم الخميس المقبل في اليوم الختامي للبطولة.

أهداف الأهلي وبايرن

ويسعى الأهلي لتحقيق مفاجأة بالوصول للمباراة النهائية وكسر الرقم القياسي السابق بحصول الأهلي على المركز الثالث في بطولة مونديال الأندية 2006 تحت قيادة مانويل جوزيه، فيما ينظر بايرن ميونيخ إلى التأهل للمباراة النهائية وتحقيق مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز ببطولة 2013، وكذلك تحقيق سداسية تاريخية بعد تتويج البافاري بالثلاثية المحلية "الدوري والكأس والسوبر"، بالإضافة لبطولتي دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي.

أزمة سفر بايرن

ووصل بايرن ميونيخ إلى الدوحة، يوم السبت، بعد رحلة شاقة، إثر تأخر رحلته لـ9 ساعات، ليصدر النادي البافاري بيانا يوضح فيه أن إدارة الطيران الألمانية لم تمنح الطائرة التي تقل نادي بايرن ميونيخ تصريح الإقلاع بسبب الضوابط الموضوعة على اجراءات السفر في الليل، حيث يحظر الطيران لمدة 5 ساعات في الليل بالعاصمة الألمانية برلين.

ووصل البافاري إلى العاصمة القطرية الدوحة، ناقصا ثنائي الوسط خافي مارتينيز وليون جورتسيكا، لإصابتهما بفيروس كورونا، فيما ضمت القائمة بقية نجوم بطل أوروبا، ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم 2020، ومانويل نوير أفضل حارس في العالم 2020، وليروي ساني، وسيرجي جنابري، وكينجسلي كومان، ويوزا كيميش، وتوماس مولر.

تشكيل الأهلي المتوقع

ومن المنتظر أن يبدأ بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي، بنفس التشكيل الذي بدأ به مواجهة الدحيل، مع تبديل وحيد بالبدء بالمالي أليو ديانج في الوسط بدلا من محمد مجدي أفشة، ليكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - الدفاع: محمد هاني، وبدر بانون، وأيمن أشرف، وعلي معلول - الوسط: حمدي فتحي، وعمرو السولية، وأليو ديانج - الهجوم: حسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، ووالتر بواليا.

تشكيل بايرن المتوقع

دفع غياب جورتسيكا في وسط الملعب، إلى اعتماد هانز فليك المدير الفني لبايرن، على طريقة 4 - 1 - 4 - 1 أمام هيرتا برلين في آخر مواجهة للفريق البافاري بالدوري الألماني قبل السفر إلى قطر، فيما أبقى ألفونسو ديفيز، ودوجلاس كوستا على مقاعد البدلاء.

ومن المتوقع أن يبدأ فليك بنفس التشكيل:

حراسة المرمى: مانويل نوير - الدفاع: بنجامين بافار، ونيوكلاس سولي، وديفيد ألابا، ولوكاس هيرنانديز - الوسط: كيميش - وسط الهجوم: ساني، وجنابري، ومولر، وكومان - الهجوم: ليفاندوفسكي.

حكم المباراة

ويدير المباراة الحكم الإماراتي محمد عبد الله، ويعاونه مواطناه محمد الحمادي وحسن المهري، بينما ستكون البرازيلية إدينا ألفيس باتيستا حكمًا رابعًا، وخميس المري حكما لـ"VAR" ويعاونه الكندي دريو فيشر.

تاريخ المواجهات

وسبق أن التقى الأهلي أمام بايرن ميونيخ مرتين وديتين، الأولى عام 1977، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف وحيد.

وتكررت المواجهة عام 2012، وأقيمت في قطر، حيث فاز الفريق البافاري بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويوجد 4 لاعبين من نادي بايرن ميونيخ سبق أن تواجدوا أمام الأهلي في مباراة 2012، وهم مانويل نوير، وجيروم بواتينج، وديفيد آلابا، وتوماس مولر.

بطاقة المباراة

الحدث: قبل نهائي كأس العالم للأندية

التاريخ: 8 فبراير 2021

التوقيت: 8 مساءً بتوقيت القاهرة

المكان: ملعب ستاد أحمد بن على

القنوات الناقلة: beIN sports HD المفتوحة من تعليق على محمد علي