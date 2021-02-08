أسامة جلال: لا يوجد لاعب في مصر يمانع الانتقال إلى بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أسامة جلال لاعب نادي بيراميدز، أن لاعبو فريقه مثل لاعبو الأهلي والزمالك، مشيراً إلى أن النادي فرض نفسه خلال الموسمين الأخيرين.

وقال أسامة جلال في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "كان هناك مفاوضات مع الأهلي من فترة كبيرة وكان أخرها في انتقالات الموسم الماضي، وكان هناك مفاوضات مع الزمالك في يناير ولكن الأمر لم يكتمل، وحصل تفاوض مع بيراميدز قبل إغلاق السوق بـ6 أيام تقريبا، والنادي رأى أنه يجب أن أرحل خلال هذا الوقت".

وأضاف: "أي لاعب يتمنى اللعب للأهلي والزمالك بسبب الجماهيرية، ولكن لا يوجد لاعب في مصر لا يريد الانتقال لبيراميدز، بعيدا عن المقابل المادي، ولكن النادي فرض نفسه خلال الموسمين الذي شارك بهما، بيراميدز يضم أفضل اللاعبين في مصر، والنادي ينافس على الدوري والكأس وأفريقيا".

وأكمل جلال: "أنا ابن نادي إنبي وعندما كنت ألعب في إنبي كنت استعد جيدا للعب أمام بيراميدز كأنني استعد للعب أمام الأهلي أو الزمالك، ولاعبي بيراميدز مثل لاعبي الأهلي والزمالك".

وواصل: "الزمالك تواصل مع وكيلي وعقدوا جلسة مع نادي إنبي وتوصلوا لاتفاق، ولكن المفاوضات توقفت بشكل مفاجئ، والأهلي عرض على إنبي ضمي ولكن المقابل المادي أوقف الموضوع، وتعاقدوا مع لاعبين جيدين".

وتابع: "أي مكان يكون به تنافس وهناك لاعبين كبار جدا في بيراميدز في نفس المركز الذي ألعب به، ويجب أن أتعلم منهم واستفاد منهم".

واختتم أسامة جلال: "لدينا فرصة كبيرة للحصول على ميدالية في الأولمبياد، ويجب أن نسير في البطولة خطوة بخطوة مثل ما فعلنا في بطولة أفريقيا".