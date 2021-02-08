مدرب بايرن: الجميع يتحمل المسؤولية.. لا أريد فقدان السيطرة أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد هانسي فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، أن كل فرد داخل فريقه يتحمل المسؤولية الكاملة للظهور بشكل جيد خلال مواجهة الأهلي اليوم، الإثنين، في قبل نهائي كأس العالم للأندية.

وأشار فليك في تصريحات خاصة لصحيفة بيلد الألمانية، إلى أنه لا يرغب في فقدان السيطرة على اللقاء أمام الأهلي، وهو ما قد يحدث إذا توقف أي لاعب عن اللعب بجدية.

وقال المدير الفني لبايرن: "الجميع يتحمل مسؤولية الظهور بشكل جيد، كل فرد يمتلك النضج الكافي ويعرف كيف يشحن طاقته".

واختتم: "سأفقد السيطرة أمام الأهلي إذا وقف لاعب واحد فقط ليشاهد اللقاء، أنا واثق تمامًا في فريقي".

الجدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع بايرن ميونخ في الثامنة من مساء الإثنين -بتوقيت القاهرة- في لقاء الدور قبل النهائي من كأس العالم للأندية.