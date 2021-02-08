أحمد حسن يتحدث عن الطريقة الأفضل للأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، على صعوبة مواجهة الأهلي المقبلة أمام بايرن ميونيخ، مساء الإثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال حسن في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" لازم نكون واقعين أمام بايرن ميونيخ،

فالألمان ما بيهزروش لو عندهم فرصة انهم يسجلوا اكثر من هدف سيفعلوا ذلك".

وأضاف:" ربما تكون طريقتهم في اللعب غير ممتعة، لكن لديهم سرعات ولاعبين على مستوي عالي في جميع الخطوط".

وأوضح، أن بايرن ميونيخ أفضل من النواحي الفنية والبدنية لكن الأهلي لاعبين جيدين ولا يوجد مستحيل في كرة القدم.

وتابع:" بايرن ميونيخ مميز في كل الخطوط سواء في الدفاع أو الهجوم، ليس عيبًا أن أخوض كل مبارة على حسب الفريق الخصم".

وأتم:" إذا لعب الأهلي بـ"ليبرو" وأمامه 3 مدافعين في مواجهة بايرن ميونيخ لا يقلل من قيمته وأرغب في خوض المباراة بطريقة 3-5-2 فربما تكون الأنسب لإيقاف خطورة الفريق الألماني".