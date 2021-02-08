مدرب الزمالك: أتمنى تأجيل لقاء كأس مصر.. أبعدنا اللاعبين عن "وجع الدماغ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد مدحت عبد الهادي مدرب نادي الزمالك، أن قرار إدارة الكرة في القلعة البيضاء بمنع اللاعبين من الظهور عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الإجتماعي جاء بهدف زيادة تركيزهم.

وأشار عبد الهادي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن القرار جاء بغض النظر عن التصريحات التي أدلى بها محمود عبد الرحيم "جنش" لاعب الزمالك حول أفضل لاعب في القارة الأفريقية.

وقال عبد الهادي: "أشرف قاسم اجتمع مع عبد الحليم علي وقررا منع أي لاعب من الحديث على التواصل الإجتماعي والإعلام وأبلغا اللاعبين بالأمر في جلسة بينهم".

وأكمل: "القرار جاء منعًا -لوجع الدماغ- بغض النظر عن أن السبب هو حديث جنش عن أبو جبل أم لا، لكن تركيز اللاعبين مع الإعلام والتواصل الإجتماعي يؤثر بالسلب على التركيز والنتائج".

واختتم: "من الصعب خوض مباراة بدوري أبطال أفريقيا ثم كأس مصر والعودة للمنافسة القارية مرة أخرى خلال أسبوع، أتمنى أن يتم تأجيل لقاء حرس الحدود بالتأكيد".