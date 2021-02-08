الامارات | العين يسجل ثالث أسوأ حصاد في 15 جولة

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يسجل ثالث أسوأ حصاد في 15 جولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزّز فريق العين رقمه السلبي للمرة الثالثة في تاريخه منذ تطبيق الاحتراف، إذ جمع بقيادة مدربه البرتغالي، بيدرو إيمانويل، 24 نقطة فقط، بعد مرور 15 جولة من أصل 45، ونزف 21 نقطة، من بينها الخسارة في ثلاث مباريات، آخرها أمام شباب الأهلي الجمعة الماضية، إلى جانب ستة تعادلات أمام فرق الوسط كانت كفيلة بأن تضع الفريق في مركز متقدم يسمح له بالمنافسة على آخر الألقاب المحلية، بعد خروجه من كأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي من الدور الأول.

وكشفت إحصائية، أن الفريق خلال حصوله على لقب الدوري في أربع نسخ، تمكن من جمع أكثر من 35 نقطة من أصل 45 مع الوصول إلى الجولة الـ15، إذ إنه في موسم 2011-2012 جمع 36 نقطة (11 فوزاً، وثلاثة تعادلات، وخسارة واحدة)، وفي موسم 2012-2013 حصد 40 نقطة (13 فوزاً، وتعادل وخسارة)، وفي 2014-2015 كسب 36 نقطة (11 فوزاً، وثلاثة تعادلات، وخسارة) وفي 2017-2018 حصل على 35 نقطة (10 انتصارات وخمسة تعادلات).

وعلى مدار المواسم الـ12 الماضية كان أقل رصيداً من النقاط يجمعها «الزعيم» في نسخة 2010-2011، حينما حصل على 14 نقطة فقط (ثلاثة انتصارات، وخمسة تعادلات، وسبع هزائم)، بينما كان ثاني أقل رصيد يحصل عليه في موسم 2013-2014، وذلك حينما جمع 23 نقطة (ستة انتصارات، وخمسة تعادلات، وأربع هزائم)، بينما شهد الموسم الحالي تسجيل ثالث أقل عدداً من النقاط إذ حصد 24 نقطة (ستة انتصارات، وستة تعادلات، وثلاث هزائم).

وخلال الموسم الحالي حقق «الزعيم» أسوأ انطلاقة في تاريخ مشاركاته في دوري الخليج العربي على مدار الـ13 عاماً، بعد أن جمع خمس نقاط فقط في أول أربع جولات (فوز واحد، وتعادلان، وخسارة)، في وقت يحتفظ المدرب الكرواتي، زوران ماميتش، بأفضل انطلاقة، بعد أن جمع 12 نقطة (العلامة الكاملة) في موسم 2018-2019. ومنذ جلوس المدرب بيدرو إيمانويل على دكة بدلاء الفريق في يناير 2020 قاد الفريق في 36 لقاءً بجميع المنافسات، فاز في 15 مواجهة، وتعادل في 10 مناسبات، بينما خسر في 11 مباراة، وأصبحت مساعي الفريق بعيدة عن دائرة الفرق المنافسة على لقب المسابقة في الموسم الحالي.

من جهته، أعرب قائد ومدافع فريق العين، مهند العنزي، عن خيبة أملهم في النتائج التي حققها الفريق، ورصيد النقاط التي تم جمعها (24 من أصل 45)، مؤكداً أن العديد من العوامل كانت سبباً في احتلال الفريق للمركز السادس في جدول ترتيب مسابقة دوري الخليج العربي بعد مرور 15 جولة.

وقال في تصريحات صحافية: «إن الغيابات العديدة التي شهدتها صفوف الفريق منذ بداية الموسم من ضمن الأسباب»، وأضاف: «الفريق افتقد لخدمات الحارس خالد عيسى، وثلاثي خط الدفاع إسماعيل أحمد ومحمد أحمد ومحمد فايز، إلى جانب ثنائي خط الوسط محمد عبدالرحمن وأحمد برمان، صحيح أنني كنت أيضاً غائباً معهم، لكني بعودتي للمشاركة لا يمكنني لوحدي تقديم الإضافة». وحول مدى قدرة الفريق واحتياجاته من أجل العودة إلى طريق الانتصارات وتصحيح المسار، قال اللاعب المخضرم: «أتمنى شفاء المصابين وعودتهم إلى التشكيلة، وأن نلعب من القلب لمصلحة الفريق، وأن يحقق ذلك التغير المطلوب، ويسهم في عودة الفريق من جديد للصعود إلى منصّات التتويج».

حصاد العين حتى الجولة 15 خلال الاحتراف:

- 2008-2009 : 32 نقطة.

- 2009-2010 : 32 نقطة.

- 2010-2011 : 14 نقطة.

- 2011-2012 : 36 نقطة.

- 2012-2013 : 40 نقطة.

- 2013-2014 : 23 نقطة.

- 2014-2015 : 36 نقطة.

- 2015-2016 : 40 نقطة.

- 2016-2017 : 31 نقطة.

- 2017-2018 : 35 نقطة.

- 2018-2019 : 32 نقطة.

- 2019-2020 : 30 نقطة.

- 2020-2021 : 24 نقطة.

• «الزعيم» تعرّض إلى ثلاث خسائر آخرها مع شباب الأهلي، وستة تعادلات أمام فرق الوسط.

• 36 مباراة قاد فيها المدرب بيدرو إيمانويل العين فاز في 15 وتعادل في 10، وخسر في 11 مباراة.

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