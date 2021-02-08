الامارات | لاعب برشلونة السابق: اخترت دوري «الهواة» الإماراتي بحثاً عن تجربة سعيدة

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب برشلونة السابق: اخترت دوري «الهواة» الإماراتي بحثاً عن تجربة سعيدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب برشلونة السابق، ولاعب نادي الذيد الحالي، الإسباني جيفرسون ايساك، أن سر انتقاله للعب في الدوريات الإماراتية يعود لرغبته في البحث عن السعادة، وخوض تحدٍ جديد يضيفه إلى مسيرته الكبيرة، نافياً أن يكون ذلك بسبب عدم حصوله على نادٍ يمثله خلال الموسمين الماضيين، مؤكداً أنه لبى دعوة صديق له بالقدوم لمساعدة فريق الذيد، ووصف أداء الذيد بأنه لا يستحق الوجود في المركز الأخير، بل في مراكز أفضل، مؤكداً أنه سيسعى لمساعدته على قدر المستطاع.

وفي حديثه مع «الإمارات اليوم»، كشف جيفرسون عن أن مداعبة الكرة من دون دافع لا تحقق السعادة المطلوبة.

وعن الفترة الماضية، قال: «لا يمكنني أن أمضي موسمين من دون كرة القدم، ولم أتوقف عنها سوى ستة أشهر فقط في العام الماضي، لأنني لم أكن متحمساً للفرق التي تلقيت عروضاً منها».

وبخصوص اللعب في نادٍ يعاني في الدرجة الأولى، على الرغم من أنه لعب لبرشلونة وأندية عالمية أخرى سابقاً، قال: «بالطبع من الصعب اللعب في فريق يحتل المركز الأخير، ولكن كما قلت التحدي الأصعب هو أنني أكثر حماساً، ولدي هدف وهو مساعدة الذيد قدر المستطاع، حتى ننهي الموسم في مركز لائق، وقد أخبرني وكيل أعمالي بأن هذا الفريق لم يكن في هذا الوضع من قبل، وأنا هنا لأجعلهم في وضع أفضل، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة المدرب واللاعبين على بدء الفوز بالمباريات».

وفيما إذا كان يريد أن يكون اللعب مع الذيد محطة للانضمام لأندية أخرى في دوري المحترفين بالموسم المقبل، أوضح: «أفكر الآن في بذل قصارى جهدي من أجل الذيد، وهذه هي أولويتي، وسنرى في المستقبل ماذا سيحدث».

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