الامارات | إدواردو: أعيش لحظات جميلة في الإمارات مع شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن إدواردو: أعيش لحظات جميلة في الإمارات مع شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب البرازيلي كارلوس إدواردو عن سعادته مع شباب الأهلي، بعدما تحسنت نتائج الفريق بشكل عام، إلى جانب مردوده الشخصي الجيد في المباريات الماضية، مشيراً إلى أنه يعيش لحظات جميلة مع «فرسان دبي» في الإمارات.

وقال إدواردو لصحيفة «لانسي» البرازيلية، عقب إحرازه هدفين في مباراة شباب الأهلي والعين، التي انتهت بفوز شباب الأهلي 4-1: «المرحلة الجيدة التي وصلت إليها تعكس اللحظات الجميلة التي أعيشها مع شباب الأهلي في الوقت الحالي، بعدما لم أبدأ الموسم بالصورة المطلوبة من ناحية الأرقام التي حققتها مع الفريق، إلى جانب غيابي عن بعض المباريات بداعي الإصابة، وفي الوقت نفسه لم يحقق شباب الأهلي نتائج جيدة في النصف الأول من الموسم».

وأضاف: «أعتقد أن الفريق بأكمله يعيش لحظات جميلة في النصف الثاني من الموسم، بعدما تحسنت النتائج، خصوصاً أن جميع اللاعبين يبذلون جهداً كبيراً في التدريبات والمباريات، وينعكس ذلك على مستوى الفريق داخل الملعب».

وتابع: «نخوض المباريات بهدف تحقيق الفوز، وهذه الروح عندما تكون موجودة لدى جميع اللاعبين ينعكس ذلك بشكل إيجابي على أداء الفريق بشكل عام، وتكون الرغبة كبيرة في تحقيق الانتصارات».

وتحدّث عن مردوده مع شباب الأهلي، وقال: «مهمّتي مساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات، لذلك عليّ أن أقدم كل ما لدي حتى أحقق ما وصلت إليه في الوقت الحالي، ولدي رغبة كبيرة في أن أحقق الألقاب مع شباب الأهلي، بعدما حققنا أول لقب بالفوز بكأس سوبر الخليج العربي، وأنا ممتن جداً إلى كل من يدعمني منذ وصولي إلى الإمارات، سواء الجهاز الفني أو اللاعبين وإدارة النادي، وعائلتي وأصدقائي وزوجتي، ورجل الأعمال مارسيلو بينيرو، إذ بلاشك أن جميع من ذكرتهم لهم دور كبير في أن يتطور مستواي خلال المباريات الماضية، خصوصاً أنني أشعر بسعادة كبيرة هنا بالمعيشة في الدولة».

وأشارت الصحيفة إلى أن كارلوس إدواردو يستحق الحصول على لقب أفضل لاعب في مباراة شباب الأهلي والعين، بعدما أحرز هدفين وصنع هدفاً، بينما رفع رصيده إلى خمسة أهداف في مسابقة دوري الخليج العربي، بعدما شارك في 11 مباراة مع الفريق، بينما لعب ثلاث مباريات في كأس الخليج العربي وأحرز هدفين.

كارلوس إدواردو:

• «عندما تكون الروح موجودة لدى جميع اللاعبين ينعكس ذلك بشكل إيجابي على أداء الفريق».

• كارلوس إدواردو أحرز هدفين وصنع هدفاً بمرمى العين.

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