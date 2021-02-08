الامارات | رالي دبي الصحراوي يعود 18 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن رالي دبي الصحراوي يعود 18 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة، مع إقامة رالي دبي الصحراوي، إذ ستُقام خلال الفترة من 18 إلى 20 الجاري، الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة (فيا)، والجولة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للدراجات النارية (فيم)، بمشاركة نخبة دولية قوية من السائقين والدرّاجين.

ويُقام الرالي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وكان رالي دبي الصحراوي قد توقف منذ 22 شهراً بسبب جائحة «كوفيد-19».

من جانبه، أكد رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدرّاجات النارية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) محمد بن سليم، إعطاء السلطات الحكومية الموافقة رسمياً على إقامة الرالي بشرط الالتزام الصارم بتطبيق بروتوكول جائحة «كوفيد-19»، الذي وضعته منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

وقال بن سليم في تصريحات صحافية: «يسرنا تقديم الشكر والامتنان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لمساندته وتشجيعه لنا، مما كان له دور حيوي في استعادة بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية».

وأضاف: «لقد عملنا عن كثب مع الدوائر الحكومية والاتحاد الدولي للسيارات (فيا) والاتحاد الدولي للدراجات النارية (فيم)، لوضع إجراءات صارمة لضمان صحة وسلامة جميع المعنيين في الحدث».

وتابع: «تمنحنا صحراء القدرة بيئة مثالية لرالي دبي الصحراوي، لا سيما مع المتطلبات الحالية لإقامة الفعاليات بعيداً عن الأماكن العامة، حيث نتوقع أن يشهد الرالي منافسة مملوءة بالإثارة والتشويق».

وكان رالي دبي الصحراوي قد انطلق عام 2017 ليحل محل رالي دبي الدولي، الذي يعتبر أول حدث رئيس لرياضة السيارات في الإمارات العربية المتحدة، ويمتد تاريخه إلى 37 عاماً.

وفاز بلقب رالي دبي الصحراوي في عام 2019 وللعام الثاني على التوالي بطل العالم البولندي جاكوب برزيغونسكي، بينما فاز دراج جنوب إفريقيا المقيم في الإمارات أرون مير بلقب بطولة الدراجات النارية.

وجاء في البيان الصحافي: «ستقوم منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية بالإعلان عن قائمة المشاركين في الرالي قريباً».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news