الامارات | شباب الأهلي يمدّد عقد الكمالي حتى 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يمدّد عقد الكمالي حتى 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اللاعب حمدان الكمالي، عبر حسابه في «إنستغرام»، عن تمديد عقده مع شباب الأهلي حتى 2023، ونشر صورة وهو يحمل العقد الجديد، علّق عليها: «الحمد لله 2023».

وكان شباب الأهلي قد تعاقد مع الكمالي في صفقة انتقال حر قادماً من الوحدة بداية الموسم الجاري، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم، وأصبح الكمالي من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدرب مهدي علي.

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