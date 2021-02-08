الامارات | الكشف عن تفاصيل كأس دبي الذهبية للبولو اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن تفاصيل كأس دبي الذهبية للبولو اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو 2021، مؤتمراً صحافياً في الـ11 من صباح اليوم بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية مقر استضافة السلسلة، لشرح كل التفاصيل عن البطولة المقرر أن تنطلق في الـ14 من شهر فبراير الجاري وتستمر حتى الخامس من شهر مارس المقبل بهانديكاب 18 جولاً وبمشاركة 8 فرق تضم نخبة من أبرع نجوم اللعبة في العالم. وقال بيان صحافي: «سيحضر المؤتمر رجل الأعمال محمد الحبتور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور رئيس اللجنة المنظمة العليا لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، وعدد من الرعاة الرسميين والشركاء ولاعبي البولو من الفرق المشاركة». وسيشهد المؤتمر إجراء مراسم قرعة النسخة 12.

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