الامارات | الكميتي بطل الجائزة الكبرى في بطولة الشارقة لقفز الحواجز

شكرا لقرائتكم خبر عن الكميتي بطل الجائزة الكبرى في بطولة الشارقة لقفز الحواجز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلق الفارس محمد الكميتي، على صهوة الجواد «إينا فا دو نيو بيورغوفي» بلقب جائزة «لونجين» الكبرى لبطولة الشارقة الدولية الـ21 لقفز الحواجز، التي اختتمت أول من أمس، ونظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، وإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبرعاية «لونجين» والعديد من المؤسسات والشركات الوطنية.

وقال بيان صحافي: «سجل الفارس محمد الكميتي بالجواد (إينا فا دو نيو بيورغوفي) (13 سنة)، زمناً بلغ 40:07 ثانية».

وأكمل الفارس محمد الكربي ثنائية البطولة الدولية من فئة النجمتين، إذ فاز بالجائزة الكبرى المصغرة، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز ارتفاعها 135 سم، وأنهى التمايز في زمن بلغ 32:48 ثانية، وحاز المركز الثاني الفارس الأيرلندي تريفور برين والجواد «هوليوود» بزمن التمايز 33:6 ثانية، وحاز الفارس علي أحمد الجنيبي بالجواد «كارما دو ليزامي» المركز الثالث، وأنهى التمايز في زمن 34:02 ثانية.

وفاز الفارس الأيرلندي تريفور برين مع الجواد «زد سفن بورش» بلقب البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر 6 ـ 7 سنوات، وأقيم شوط من مرحلتين على حواجز 115 ـ 120 سم، وشارك فيه 37 فارساً وفارسة من فئة المستوى الثاني، وتوّج الفارس يوسف ساواس والجواد «إلتون» من نادي الشارقة للفروسية بالمركز الأول، وفي فئة «الجونيورز» أحرز المركز الأول الفارس عمر الحاج مع «بابريكا» من نادي الشارقة للفروسية. توّج الفائزين مدير عام نادي الشارقة للفروسية، مدير البطولة، سلطان اليحيائي.

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