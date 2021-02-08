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الامارات | «القوس والسهم» يعتمد خطة تأهيل حكام قاريين

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد اتحاد القوس والسهم أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومنها توفير خدمات إدارية وفنية بمستوى عالٍ وتعزيز بيئة اللعبة والابتكار واستشراف المستقبل، من أجل المساهمة في نشر وتطوير هذه الأولمبية على أكبر نطاق في الدولة.

جاء ذلك، في الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة في نادي الحمرية الثقافي الرياضي برئاسة الدكتور سعيد الكعبي. وقال بيان صحافي: «تم في الاجتماع بحث الموازنات التقديرية للموسم الرياضي 2020-2021، وتم اعتماد خطة لجنة الحكام من أجل تأهيل حكام إماراتيين قاريين كمرحلة أولى».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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