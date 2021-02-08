الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرض

اختار لاعب أجنبي أن يتم تأجيل الحديث عن تجديد عقده مع فريقه، بداعي وجود عروض أخرى تلقّاها من أندية أخرى في السعودية، إلى جانب أن العرض الذي تقدّمت به إدارة النادي لا يلبّي طموحاته.

مقعد

يسعى العضو البارز بلجنة مهمة في اتحاد لعبة جماعية لحجز مقعد له في عضوية مجلس الإدارة المقبل، بسبب الأدوار المهمة التي يقوم بها من خلال منصبه في عضوية هذه اللجنة.

إعارة

عبّر لاعب أجنبي بأحد أندية المقدمة يرتبط بعقد مع النادي عن استيائه لقرار النادي إعارته لنادٍ آخر حتى نهاية الموسم الجاري، بسبب شعوره بأن لا فائدة منه في ناديه السابق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news