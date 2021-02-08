شكرا لقرائتكم خبر عن هدف «صلاح» ينهى عجز ليفربول في أنفليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت شبكة «أوبتا» للإحصائيات الكروية، أن هدف محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في شباك مانشستر سيتي، أنهى عجز الريدز عن التسجيل في ملعبه أنفيلد بالبريميرليج الذي استمر 410 دقيقة.

وأفسد هدف النجم المصري مسيرة الشباك النظيفة للسيتي التي حافظ عليها الأزرق السماوي، قبل لقاء اليوم، على مدار 602 دقيقة في الدوري سواء على ملعبه أو خارجه.