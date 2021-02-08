شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك: طرد «سيسيه» غير صحيح.. و«نور الدين» تغاضى عن ركلة جزاء ضد الاتحاد ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ياسر عبدالرؤوف، الخبير التحكيمي بقناة نادي الزمالك، إن البطاقة الحمراء التي أشهرها إبراهيم نور الدين في وجه رزاق سيسيه نجم الاتحاد السكندري في مواجهة الزمالك، غير صحيحة.

وأوضح "عبدالرؤوف"، من خلال تصريحات على قناة نادي الزمالك: «البطاقة الصفراء كانت تكفي لعقوبة سيسيه، فاللاعب لم يتعمد إيذاء طارق حامد أو التدخل بنية العنف».

وواصل: «الزمالك استحق الحصول على ركلة جزاء ثانية من لمسة يد واضحة ضد مدافع الاتحاد وكان على إبراهيم نور الدين احتسابها بعد العودة للفارق».

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين بمنافسات الجولة رقم 12 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2020-2021.