شكرا لقرائتكم خبر عن ريال بيتيس × برشلونة: بدلاء «كومان» ينقذون الضيوف من الفخ «الأندلسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل برشلونة نتاجئه الجيدة في الدوري، وحقق فوزًا جديدًا هو الخامس على التوالي في المسابقة مع تغلبه خارج قواعده على ريال بيتيس بنتيجة 3-2 في مباراة ضمن الجولة 22 من الليجا الإسبانية.

وأراح المدرب رونالد كومان عديد من العناصر الأساسية للفريق على رأسهم القائد الأسطوري ليونيل ميسي الذي جلس على مقاعد البدلاء من البداية ليشاهد فريقه متأخر مع نهاية الشوط الأول بهدف نظيف من توقيع المهاجم الإسباني بورخا إجلسياس

ودخل «ميسي» بديلًا بعد 12 دقيقة من زمن الشوط الثاني ليسجل بعد دقيقتين من دخوله ويعدل النتيجة للضيوف.

وسجل المدافع فيكتور رويز هدفًا في مرماه ليمنح برشلونة الأسبقية، لكن مدافع الفريق الأندلسي عاد وسجل هدفًا لفريقه ليعدل النتيجة قبل 15 دقيقة من النهاية.

وقبل نهاية المباراة بـ 3 دقائق، سجل البديل البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو هدف الفوز القاتل لفريقه، ليتسبب بدلاء المدرب كومان في منح الفريق انتصارًا هامًا في صراع المقدمة.

رجل المباراة:

ليونيل «ميسي» شارك لمدة 33 دقيقة فقط لكنه كان الشرارة التي حولت مجرى المباراة، فسجل هدفًا، وصنع فرصتين للتسجيل، ومرر بدقة 86%، بجانب إكماله لـ 3 من أصل 4 مراوغات بشكل سليم.

هل تعلم أن:

- برشلونة فاز على ملعب بيتيس بعد تأخره في النتيجة1-0 في نهاية الشوط الأول لأول مرى منذ عام 1977. ولا لاعب من اللاعبين الموجودين من الفريق في أرض الملعب اليوم كان ولد وقتها.

- فقط لويس سواريز (14) سجل أهدافًا في الليجا أكثر من ليونيل ميسي حتى الآن هذا الموسم (13).

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة؟

برشلونة استمر في المركز الثاني برصيد 43 نقطة – مناصفة مع ريال مدريد – وبفارق 7 نقاط كاملة عن أتلتيكو مدريد الذي لعب مباراتين أقل.

ريال بيتيس خسر للمرة الأولى في الدوري خلال عام 2021 وبعد أن لعب 5 جولات متتالية دون خسارة (فاز 3 وتعادل 2) ليتوقف تقدم الفريق في جدول الترتيب عند المركز السابع برصيد 30 نقطة.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- ليونيل ميسي سجل 26 هدفًا في 24 مباراة لعبها ضد ريال بيتيس.

- بورخا إجلسياس سجل 4 أهداف في أخر 4 مباريات له بمختلف البطولات، نفس عدد الأهداف الذي سجله في مبارياته ال52 السابقة مع ريال بيتيس.

- هدف ليونيل ميسي ضد ريال بيتيس جاء بعد 136 ثانية من دخوله أرض الملعب كبديل.. أسرع هدف له كبديل بقميص برشلونة في الليجا.

- فيكتور رويز هو أول لاعب يسجل هدفًا ويسجل هدفًا عكسيًا في نفس المباراة في الليجا ضد برشلونة خلال القرن ال21.

- فرانسيسكو ترينكاو سجل أول هدف له على الإطلاق بقميص برشلونة في مشاركته رقم 27 مع الفريق في مختلف البطولات.

- برشلونة فاز بجميع المباريات ال9 الأخيرة التي لعبها خارج قواعده بمختلف البطولات، سجل لم يعرفه النادي منذ موسم التتويج بالسداسية تحت قيادة لويس إنريكي (في أبريل 2015)