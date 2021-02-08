شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي كأس العالم للأندية والنتائج بعد مباراة بالميراس وتايجرز وفوز الدحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت مباراة بالميراس وتايجرز احراز لاعب تايجرز أونال المكسيكي اندريه بيير جينياك لهدف المباراة والهدف الثالث له في كأس العالم للاندية ليصعد بعدها فريقه إلى نهائي كأس العالم للاندية وليتصدر لاعبه ترتيب هدافي كاس العالم للاندية 2021، كما فاز فريق الدحيل على فريق أولسان محققًا المركز الخامس في البطولة.

فوز فريق تايجرز على بالميراس بهدف مقابل لا شيء، وليصعد تايجرز لنهائي كأس العالم للأندية.

فوز فريق الدحيل على أولسان بثلاثة أهداف مقابل هدف وليفوز بالمركز الخامس في كأس العالم للأندية 2021.

أندريه بيير جيناك لاعب تايجرز 3 أهداف.

حسين الشحات لاعب الأهلي هدف واحد.

ايدميلسون جونيور لاعب الدحيل هدف واحد.

محمد مونتاري لاعب الدحيل هدف واحد.

المعز على لاعب الدحيل هدف واحد.

يون بيت غارام لاعب أولسان هدف واحد.

يشهد جدول مباريات كأس العالم للأندية لعب مباراة الأهلي وبايرن ميونخ يوم الإثنين الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت قطر والسعودية.

ويقابل الفريق الفائز في مباراة الأهلي والبايرن فريق تايجرز في الدور النهائي الساعة الثامنة مساء يوم الخميس على ملعب استاد المدينة التعليمية.

ويلعب الفريق الخاسر في المباراة مع فريق بالميراس لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية في الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على ملعب استاد المدينة التعليمية.