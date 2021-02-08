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جماهير ليفربول تتغني بمحمد صلاح رغم زلزال مانشستر سيتي

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بمجرد انتهاء لقاء ليفربول ومانشستر سيتي، وخسارة الريدز برباعية لهدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم. انهالت تعليقات جماهير ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها تويتر.

وفلت محمد صلاح، النجم المصري من هجوم الجماهير الحمراء على لاعبي ليفربول. وقال أحد المشجعين، إن الهزائم قادمة خلال لقاءات البريميرليج المقبلة، ولكن النجم المصري، محمد صلاح، في طريقة للفوز بالحذاء الذهبي هذا الموسم.

وأضاف أخر أن محمد صلاح هو أفضل جناح في ، رغم النتائج السلبية الذي يحققها ليفربول هذا الموسم. وتمنت مشجعة أخرى، أن يبارك الله في محمد صلاح.

وعلق مشجع آخر قائلًا: «اللاعبون فقدوا جوعهم، رغم أن البعض أظهر الإرادة، مثل صلاح وروبرتسون على سبيل المثال لا الحصر، ما يفاجئني أيضًا هو أنه بدون قائد مثل فان دايك، ينخفض أداء بعض اللاعبين الآخرين مثل أرنولد وماني».

جماهير ليفربول تعلق على خسارة فريقها أمان المان سيتي
جماهير ليفربول تعلق على خسارة فريقها أمان المان سيتي
جماهير ليفربول تعلق على خسارة فريقها أمان المان سيتي

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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