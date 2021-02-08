شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: طرد «سيسيه» صحيح.. ونور الدين ارتكب خطأ تحكيمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الخبير التحكيمي سمير عثمان، أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها الايفواري رزاق سيسيه، في المباراة التي جمعت فريقه الاتحاد السكندري أمام نظيره الزمالك مساء اليوم الأحد، بملعب القاهرة، صحيحة مائة بالمائة.

وفاز الزمالك على الاتحاد بهدفين نظيفين بمنافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

وواصل عبر «أون تايم سبورتس»: «سيسيه قام بتهور وتدخل عنيف في قدم طارق حامد استحق عليه البطاقة الحمراء».

وأضاف الخبير التحكيمي: «احتساب ركلة جزاء لمصلحة زياد الجزيري مهاجم الزمالك كان قرارًا صحيحًا من نور الدين، وعدم احتساب ركلة أخرى ضد مدافع الاتحاد من لمسة اليد أيضاً قرار صائب».

وأنهى تصريحاته: «ابراهيم نور الدين ارتكب أسوأ خطأ تحكيمي خلال المباراة باحتساب ضربة حرة غير مباشرة لمصلحة الزمالك من داخل منطقة الجزاء بسبب إعادة مدافع الاتحاد الكر ة للحارس، وهو قرار خاطئ لعدم وجود نية من مدافع الفريق السكندري».