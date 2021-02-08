شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: معنويات اللاعبين في عنان السماء قبل مواجهة بايرن ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن معنويات لاعبي فريق الكرة بالنادي مرتفعة للغاية، قبل مواجهة بايرن ميونخ الألماني، غداً الاثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأضاف «قنديل»، في تصريحات عبر «أون تايم سبورتس»: «اللاعبون بمعنويات مرتفعة قبل مواجهة بطل أوروبا».

وواصل: «جماهير الأهلي تستحق التضحية دائمًا ونعمل على إسعادها».

وطلب «قنديل» في نهاية تصريحاته ضرورة مؤازرة ودعم جميع الجماهير للفريق قبل مباراته الهامة أمام بايرن ميونخ الألماني غدًا.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية عقب الفوز على الدحيل القطري مساء الخميس الماضي بهدف دون رد.