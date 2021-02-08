وينتظر الفائز من الأهلي وبايرن ميونخ.. تيجريس المكسيكي يفجر المفاجأة ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق فريق تيجريس أونال المكسيكي بطل "كونكاكاف"، الفوز على نظيره بالميراس البرازيلي بطل "كوبا ليبارتادوريس"، بهدف نظيف في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد أندريه بيير جينياك لاعب تيجريس المكسيكي، من ركلة جزاء في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

ويعد تأهل تيجريس أونال المكسيكي لنهائي كأس العالم للأندية تاريخي، حيث أصبح أول فريق من "كونكاكاف" يصل إلى المباراة النهائية في المونديال منذ إنطلاق البطولة.

وينتظر فريق تيجريس أونال، الفائز من مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ الألماني في نهائي كأس العالم للأندية، والذي سيقام يوم الخميس المقبل.

وسيخوض بالميراس مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية، أمام الخاسر من مواجهة الأهلي وبايرن ميونيخ غداً الإثنين.