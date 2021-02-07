شكرا لقرائتكم خبر عن «هندرسون» يكشف أسباب خسارة ليفربول بالأربعة أمام مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى هندرسون، قائد ليفربول، غضبه الشديد بعد الخسارة الذي تلقاها فريقه برباعية أمام مانشستر سيتي.

وقال، في تصريحات عقب المباراة: «هذه هزيمة قاسية صعب تقبلها»، مضيفًا: «السبب الرئيس لخسارتنا هي الأخطاء الذي تم ارتكابها، سواء في الخط الأمامي أو الخلفي، الأمر الذي أتاح للسيتي لمعاقبتنا وضربنا بأربعة أهداف».