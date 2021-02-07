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«هندرسون» يكشف أسباب خسارة ليفربول بالأربعة أمام مانشستر سيتي

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى هندرسون، قائد ليفربول، غضبه الشديد بعد الخسارة الذي تلقاها فريقه برباعية أمام مانشستر سيتي.

وقال، في تصريحات عقب المباراة: «هذه هزيمة قاسية صعب تقبلها»، مضيفًا: «السبب الرئيس لخسارتنا هي الأخطاء الذي تم ارتكابها، سواء في الخط الأمامي أو الخلفي، الأمر الذي أتاح للسيتي لمعاقبتنا وضربنا بأربعة أهداف».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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