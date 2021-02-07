شكرا لقرائتكم خبر عن «عم حارث» يتوقع نتيجة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ: «عندنا 11 راجل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد «عم حارث»، أقدم عامل بغرفة ملابس للنادي الأهلي، أن كثيرًا من الأجيال تربوا في وجوده بغرفة الملابس، موضحًا أنه بدأ في النادي الأهلي مع جيل الكابتن محمود الخطيب ومصطفى عبده وشطة، مشيرًا إلى أنه تواجد مع بعثة النادي الأهلي في مونديال الأندية مرتين.

وأضاف «عم حارث»، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن لاعبي النادي الأهلي وعقب المباراة الأخيرة بالدوري المصري تم إغلاق ملف الدوري نهائيًا للتركيز كليًا على مباريات كأس العالم للأندية، متابعًا: «متفائل من تحقيق مركز كويس.. مباراة بكرة الأهلي هيكسب واحد صفر».

وأوضح أن كل مباراة لها ظروفها الخاصة، ولا يجب مقارنة فوز بايرن ميونخ على برشلونة بـ8 أهداف بهذه المباراة، مؤكدًا أن النادي الأهلي سيؤدي بشكل جيد جدًا، مختتمًا: «عندنا 11 راجل هيأدي بشكل قوي».