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فاروق جعفر: الزمالك فاز علي الاتحاد بخبرات لاعبيه

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فاروق جعفر، نجم الزمالك الأسبق، ان الزمالك حسم مواجهة الاتحاد بخبرات لاعبيه.

وفاز الزمالك على الاتحاد، بهدفين مقابل للاشيء، في المباراة التي جمعتهما، الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر للدوري.

وأضاف «جعفر» أن لاعبي الزمالك نجحوا بخبراتهم في التحكم في إيقاع المباراة، واستغلال النقص العددي للاعبي الاتحاد، بعد طرد رزاق سيسيه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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