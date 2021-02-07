شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: الزمالك فاز علي الاتحاد بخبرات لاعبيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فاروق جعفر، نجم الزمالك الأسبق، ان الزمالك حسم مواجهة الاتحاد بخبرات لاعبيه.

وفاز الزمالك على الاتحاد، بهدفين مقابل للاشيء، في المباراة التي جمعتهما، الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر للدوري.

وأضاف «جعفر» أن لاعبي الزمالك نجحوا بخبراتهم في التحكم في إيقاع المباراة، واستغلال النقص العددي للاعبي الاتحاد، بعد طرد رزاق سيسيه.