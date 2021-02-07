شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يوضح حجم إصابة عبدالله جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن تعرض لاعب الفريق عبدالله جمعة لشد خفيف في العضلة الخلفية خلال مواجهة الاتحاد السكندري، مساء اليوم، مشيرًا إلى أنه لذلك فضل الجهاز الفني خروجه للحفاظ عليه.

وفاز الزمالك على الاتحاد، اليوم، في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز على ستاد القاهرة ووصل للنقطة 26 ليواصل تصدره لجدول البطولة.

