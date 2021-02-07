شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادي: طرد رزاق سيسيه فتح مباراة الاتحاد على مصراعيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مدحت عبدالهادي، مدرب نادي الزمالك، إن فريقه حقق فوزًا مهمًا وغاليًا على فريق الاتحاد السكندري.

وأضاف «عبدالهادي» أن فريقه كان في أمس الحاجة لتحقيق الفوز على الاتحاد السكندري، الذي يعد من أقوى فرق الدوري، فضلًا عن وجود حسام حسن على رأس جهازه الفني.

وأضاف «عبدالهادي» أن الطرد الذي تعرض له رزاق سيسيه ساهم في فتح المباراة على مصراعيها.

وفاز الزمالك، على الاتحاد بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعتهما، الاحد، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر للدوري.