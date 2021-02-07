شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: «الجزيري» و«مروان» إضافة قوية للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن الفوز على الاتحاد السكندري، اليوم، يعتبر مهمًا جدًا.

وأضاف «قاسم»، بعد المباراة، أن سيف الدين الجزيري يعد أحد أهم المكاسب الفنية، اليوم، حيث دخل الأجواء سريعًا، وسيكون إضافة قوية للفريق ومعه مروان حمدي.

وفاز الزمالك على الاتحاد في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز على ستاد القاهرة، ووصل للنقطة 26 ليواصل تصدره لجدول البطولة.