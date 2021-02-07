بيولي يحث إبراهيموفيتش على تمديد عقده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

أصر مدرب ميلان ستيفانو بيولي، أنه غير متفاجئ من تألق زلاتان إبراهيموفيتش رغم تقدمه في العمر وألمح إلى أنه يود أن يمدد المهاجم السويدي تعاقده مع متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم. وسجل المهاجم البالغ عمره 39 عاماً هدفه رقم 500 على مستوى الأندية خلال الفوز 4-0 على كروتوني اليوم الأحد، ليهدي ميلان الصدارة بفارق نقطتين عن منافسه وغريمه إنتر ميلان. وافتتح المهاجم السويدي التسجيل بتسديدة في الزاوية العليا قبل أن يضيف الهدف الثاني من مدى قريب بعد الاستراحة ليرفع رصيده إلى 16 هدفاً في 17 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم. لكن مع انتهاء عقد إبراهيموفيتش في نهاية الموسم الجاري، تعرض بيولي لتساؤلات حول إمكانية تمديد العقد بين الطرفين. وقال بيولي لشبكة سكاي إيطاليا: "لا أعرف، زلاتان يؤدي بشكل رائع معنا، وأفضل شيء أننا نعمل معاً، نحن ناد كبير ونريد أن نلعب بشكل رائع، لكن زلاتان سيحدد مستقبله، من واقع ما يقدمه داخل الملعب، فمن الصحيح أن يستمر في اللعب ويستمر فيما يفعله معنا". وسجل إبراهيموفيتش 14 هدفاً في الدوري هذا الموسم ولا يأتي سوى خلف كريستيانو رونالدو بفارق هدفين. وأحرز المهاجم السويدي 27 هدفاً في 37 مباراة منذ اللعب في ميلان للمرة الثانية عندما انضم في يناير (كانون الثاني) 2020، والآن يقود آمال ناديه لحصد اللقب لأول مرة في عشر سنوات. وقال بيولي: "من الصعب بالنسبة لي أن أشعر بالمفاجأة بما يفعله إبراهيموفيتش لأنه بطل، من الصعب توضيح ما يفعله لأنه يسجل هدفين في كل مباراة يخوضها، هذا هو إبراهيموفيتش ولقد ساعدنا كثيراً ويساعدنا الآن على التطور".

